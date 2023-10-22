Казань вошла в число городов с самыми просторными квартирами

Казань заняла одно из лидирующих мест в рейтинге регионов России по средней площади новостроек. По данным компании «Этажи», средняя площадь квартир в новостройках Казани составляет 53,11 квадратных метра.
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