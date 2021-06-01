«Их разыскивает библиотека»: а вы готовы вспомнить, как ходили в «книжкин дом»?

Но сотрудники Приморской краевой детской библиотеки хотят вспомнить и о своих корнях, о том времени, когда только начиналась ее деятельность, пообщаться с теми ныне солидными взрослыми людьми, которые еще детьми приходили в эти двери на проспекте 100-летия Владивостока, 48… «1 июля мы хотим провести библиотечную вечеринку „Встреча верных читателей“, — говорится в сообщении, которое Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы ПКДБ, распространила в социальных сетях (кстати, в последнее время методам он-лайн работы в Приморской краевой детской библиотеке уделяется особо пристальное внимание).