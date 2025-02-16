Песков: Трамп может приехать в Россию, когда захочет

Подготовка встречи двух лидеров всегда требует особых усилий.фото: kremlin.ruПрезидент США Дональд Трамп может прилететь в Россию в любой момент, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.