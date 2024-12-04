Почему человек после смерти не похож на себя?

Смерть, как физиологический процесс, вряд ли может у кого-то вызывать положительные эмоции. Мы часто говорим, что человеку к лицу похудение или набор веса, омоложение или напротив седые волосы, но вот смерть, пожалуй, никого симпатичнее не делает.
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