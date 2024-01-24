Крючки для душа помогут правильно хранить ваши брюки

Это для вас, если вы хотите иметь возможность видеть все свои брюки и легко доставать их из шкафаЕсли вы живёте в небольшой квартире, но обожаете одежду и не можете уместить всё в своём шкафу, то вам придётся проявить изобретательность.
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