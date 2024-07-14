Microsoft добавила рекламу в Windows 11. Она появилась в меню Пуск

С новым обновлением Windows 11 в меню Пуск и в разделе Параметры появилась рекламаMicrosoft начала добавлять рекламу в различные части своей операционной системы: на этой неделе компания выпустила крупное обновление для Windows 11 версий 23H2 и 22H2, которое включает рекламу на соответствующих компьютерах.
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