Microsoft добавила рекламу в Windows 11. Она появилась в меню Пуск

С новым обновлением Windows 11 в меню Пуск и в разделе Параметры появилась рекламаMicrosoft начала добавлять рекламу в различные части своей операционной системы: на этой неделе компания выпустила крупное обновление для Windows 11 версий 23H2 и 22H2, которое включает рекламу на соответствующих компьютерах.