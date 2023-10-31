В России продают люксовый Mercedes-Benz Maybach S650 с «табуретками» за 62 млн рублей

Редчайший автомобиль для высокопоставленных чиновников выставили на продажу в Москве. Это люксовый малосерийный седан на базе Mercedes-Benz S-класса в кузове X222 под названием Mercedes-Benz Maybach S650 Pullman.
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