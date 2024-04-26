В соседнем с Астраханью регионе задержали экстремистов, готовивших серию громких терактов

ФСБ задержала двух жителей города Волжский, готовивших резонансные теракты. В ходе обысков по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, средства связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии