Тульская область стала лидером в ЦФО по обороту розничной торговли

В правительстве Тульской области обсудили развитие торговли и меры поддержки отрасли вчера, 5 мая. Так, по итогам минувшего 2024 года регион оказался на первом месте в Центральном федеральном округе по обороту розничной торговли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии