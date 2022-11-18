«Югославский сценарий» для Украины: США тихонько пытаются вправить мозги Зеленскому

Что американцы хотят навязать под видом переговоров? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (слева направо) во время встречи (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Сегал Сергей Кулик Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией, — утверждает американская Wall Street Journal (WSJ).