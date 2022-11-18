БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    А мы боимся какой-то Гражданской войны? В случае спроса за развал государства нам придётся выцарапывать ответственных...КТО СЫГРАЛ НА РУК...

«Югославский сценарий» для Украины: США тихонько пытаются вправить мозги Зеленскому

«Югославский сценарий» для Украины: США тихонько пытаются вправить мозги Зеленскому

Что американцы хотят навязать под видом переговоров? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (слева направо) во время встречи (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Сегал   Сергей Кулик Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией, — утверждает американская Wall Street Journal (WSJ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх