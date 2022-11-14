Daily Moscow

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Евросоюз готовится к войне с Россией

Евросоюз готовится к войне с Россией

ЕС готовится к войне с Россией. Как указывает в своей статье для РИА Новости обозреватель Елена Караева, по меньшей мере две страны Евросоюза, его основательницы, Германия и Франция готовятся к военному противостоянию с Российской Федерацией.

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