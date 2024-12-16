Bloomberg: Трамп навредит доллару больше, чем БРИКС

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что политика угроз, санкций и повышенных тарифов, которой пообещал придерживаться избранный президент США Дональд Трамп в стремлении сохранить гегемонию доллара, представляет большую опасность для американской валюты, чем вероятность отказа от нее стран БРИКС.
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