Bloomberg: Трамп навредит доллару больше, чем БРИКС

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что политика угроз, санкций и повышенных тарифов, которой пообещал придерживаться избранный президент США Дональд Трамп в стремлении сохранить гегемонию доллара, представляет большую опасность для американской валюты, чем вероятность отказа от нее стран БРИКС.