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Политический вестник

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"Империя США в руинах": Интервью Путина подорвало веру американцев в демократию

"Империя США в руинах": Интервью Путина подорвало веру американцев в демократию

Более 100 миллионов просмотров набрало интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети Х только за первый день, свидетельствуют данные на странице американского журналиста.

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Алексей Гердин
Янки голосуйте за ВВП, будем дружить!! :))
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