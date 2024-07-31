Это может случиться завтра: предупреждение для россиян от Сбербанка тем, у кого открыто приложение «Сбер Онлайн» на телефонах Ольга БезродняяПользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» получили предупреждение от банка.
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