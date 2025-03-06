Олимпийский чемпион Уайлд: не думаю, что Трампа волнуют российские спортсмены

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд сомневается в том, что президента США Дональда Трампа волнует возвращение россиян на международные соревнования, передает РИА Новости.
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