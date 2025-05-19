NI: США сделают из Польши ключевого союзника в борьбе с Россией

США планируют стать поставщиком энергетических ресурсов в Восточную Европу и могут сделать Польшу своим ключевым союзником Соединённых Штатов в борьбе с Россией и Китаем, написал американский журнал National Interest (NI).
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