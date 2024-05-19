Сенатор США Вэнс заявил, что Вашингтон не волнует судьба Украины

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой.
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