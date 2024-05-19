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Сенатор США Вэнс заявил, что Вашингтон не волнует судьба Украины

Сенатор США Вэнс заявил, что Вашингтон не волнует судьба Украины

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой.

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