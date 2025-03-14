Ягер: Путин словами о перемирии поставил США перед трудным выбором

Президент России Владимир Путин поставил США в сложное положение своими заявлениями о перемирии с Украиной, что отметил в интервью изданию Focus немецкий профессор международных отношений и внешней политики Томас Ягер.
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