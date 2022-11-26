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Pininfarina раскрыла секреты дизайна водородного гиперкара

Pininfarina раскрыла секреты дизайна водородного гиперкара

Летом 2022 года компании Viritech и Pininfarina представили водородный гиперкар Apricale, главной технической особенностью которого стала система управления силовой установкой Tri-Volt, позволяющая выбирать источник энергии для электромоторов.

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