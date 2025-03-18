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Экс-футболист Бубнов раскрыл критическую ошибку тренера Семака в матче со "Спартаком"

Экс-футболист Бубнов раскрыл критическую ошибку тренера Семака в матче со "Спартаком"

Александр Бубнов указал на ключевую ошибку Сергея Семака, повлиявшую на поражение «Зенита» от «Спартака» в матче РПЛ 21-го тура.

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