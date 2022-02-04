Неожиданно: В США решили ввести ограничения для пловчих-трансгендеров

После того как в США трансгендеры и в прошлом мужчины начали бить национальные рекорды в плавании в соревнованиях среди женщин и вырывать победу друг у друга, спортивные организации страны решили ввести новые правила для сменивших пол атлетов.
После того как в США трансгендеры и в прошлом мужчины начали бить национальные рекорды в плавании в соревнованиях среди женщин и вырывать победу друг у друга, спортивные организации страны решили ввести новые правила для сменивших пол атлетов.
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