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Что посмотреть в Анталье — 23 главные достопримечательности: пляжи, древние руины, живописные водопады и природные красоты

Что посмотреть в Анталье — 23 главные достопримечательности: пляжи, древние руины, живописные водопады и природные красоты

Турецкая Анталья остается одним из востребованных направлений у россиян в период отпусков. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2025 году с января по сентябрь провинцию посетили 3,3 миллиона россиян, в 2024 году показатель был аналогичным.

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