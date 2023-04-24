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В годы Великой Отечественной войны многие представители малочисленных коренных народов, проживавших на территории Советского Союза, прославились в качестве снайперов

В годы Великой Отечественной войны многие представители малочисленных коренных народов, проживавших на территории Советского Союза, прославились в качестве снайперов

﻿﻿www.kyym.ruВ годы Великой Отечественной войны многие представители коренных малочисленных народов, проживающие на территории Советского Союза, стали известны как снайперы.

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