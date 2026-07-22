Взрывы и дым уже у границы Киева: главная новость СВО 22 июля

Российские войска в ночь на 22 июля нанесли массированные высокоточные удары по объектам в девяти областях — от Одессы и Николаева на юге до Сум и Харькова на востоке, а также в центральных регионах, включая Днепропетровскую, Черкасскую, Киевскую, Житомирскую и Запорожскую.