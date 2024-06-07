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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Отдаю девочек с приданым!» Винер ответила Кремлеву на шутку об умении «правильно выдавать спортсменок замуж»

«Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж.

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