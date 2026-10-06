Известный навороченный кроссовер обновится к следующему году: что изменится?

Обновленный Lynk & Co 900 от Geely доберется до китайских дилеров в 2027 году. Машине обещают переработанную внешность и куда более богатый набор оснащения.
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вообщето все эти электромобили с кухни в туалет ездить и то с останновкой на зарядку в коридоре