Спустя 20 лет: Konami впервые раскрыла актрису озвучки Евы из Metal Gear Solid 3 — она вер...

Спустя 20 лет: Konami впервые раскрыла актрису озвучки Евы из Metal Gear Solid 3 — она вернется в современном ремейкеВ новом рекламном видео из тени выходит актриса озвучки Евы, которая в титрах оригинальной игры была подписана не своим именем.