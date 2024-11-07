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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спустя 20 лет: Konami впервые раскрыла актрису озвучки Евы из Metal Gear Solid 3 — она вер...

Спустя 20 лет: Konami впервые раскрыла актрису озвучки Евы из Metal Gear Solid 3 — она вер...

Спустя 20 лет: Konami впервые раскрыла актрису озвучки Евы из Metal Gear Solid 3 — она вернется в современном ремейкеВ новом рекламном видео из тени выходит актриса озвучки Евы, которая в титрах оригинальной игры была подписана не своим именем.

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