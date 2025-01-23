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Царьград

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Минпросвещения создало список экспертов, которые отберут патриотические песни для школьников: Список имён

Минпросвещения создало список экспертов, которые отберут патриотические песни для школьников: Список имён

Чиновники сформировали список экспертов, которые будут решать, какие патриотические песни изучать школьникам в России.

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