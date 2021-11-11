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Что принесет создание в России Ассоциации национальных театров

Каким образом в современном мире проявляется культурная уникальность нации? К чему сегодня обязывает статус национального театра? Эти и другие вопросы обсудили за "круглым столом" руководители ведущих российских и зарубежных национальных театров .

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