Что принесет создание в России Ассоциации национальных театров

Каким образом в современном мире проявляется культурная уникальность нации? К чему сегодня обязывает статус национального театра? Эти и другие вопросы обсудили за "круглым столом" руководители ведущих российских и зарубежных национальных театров .
Каким образом в современном мире проявляется культурная уникальность нации? К чему сегодня обязывает статус национального театра? Эти и другие вопросы обсудили за "круглым столом" руководители ведущих российских и зарубежных национальных театров .
Свежие комментарии