МПК Казанец отработал борьбу с дронами и подлодками

Малый противолодочный корабль "Казанец" в полигоне боевой подготовки Балтийского моря провел тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок "противника" с условным применением комплексов противолодочного вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии