Экс-футболист Мостовой считает, что "Спартак" и "Крылья Советов" сыграют вничью

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов", отметив, что ждет от игры ничейного результата, передает "Евро-Футбол.
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