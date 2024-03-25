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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобби Портис показал Чету Холмгрену жест «слишком маленький»

Бобби Портис показал Чету Холмгрену жест «слишком маленький»

Форвард «Милуоки» в третьей четверти матча с «Оклахомой» забросил из трехсекундной с сопротивлением 216-сантиметрового новичка, после чего продемонстрировал жест «слишком маленький».

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