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Жители Гроссенхайна опротестовали строительство военного завода из-за страха перед РФ

Жители Гроссенхайна опротестовали строительство военного завода из-за страха перед РФ

Жители небольшого городка Гроссенхайн в Саксонии с населением около 20 тыс. человек выступили против строительства оружейного завода компании Rheinmetall — самого известного производителя оружия в Германии, пишет 3 октября The New York Times (NYT).

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