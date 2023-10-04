Жители Гроссенхайна опротестовали строительство военного завода из-за страха перед РФ

Жители небольшого городка Гроссенхайн в Саксонии с населением около 20 тыс. человек выступили против строительства оружейного завода компании Rheinmetall — самого известного производителя оружия в Германии, пишет 3 октября The New York Times (NYT).
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