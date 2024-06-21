Владимир Ефимов: в рамках программы КРТ в Москве возведут 30 гостиниц

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о том, что на участках бывших промышленных зон и территорий, которые не застроены и на сегодняшний день используются недостаточно эффективно, планируется возведение 30 гостиниц.
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