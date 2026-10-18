Систему прицеливания SMASH 3000 для борьбы с беспилотниками продемонстрировали на польской штурмовой винтовке MSBS Grot во время показа на полигоне Военно-технического института вооружений в Зелёнке, сообщает 17 октября портал Defence24.
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