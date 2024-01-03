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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков набрал очки в 3-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Бостоном». У него 7+13 в 33 встречах

Форвард «Коламбуса» продлил результативную серию (1+2) до 3 игр. Всего в 33 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 20 (7+13) очков.

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