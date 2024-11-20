В «ЛУКОЙЛе» опровергли остановку работы нижегородского НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября, ФедералПресс. В СМИ появилась информация, что Нижегородский нефтеперерабатывающий завод «Нижегороднефтеоргсинтез» компании «ЛУКОЙЛ» приостановил свою деятельность из-за неисправности одной из двух установок каталитического крекинга.
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