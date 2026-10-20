Ставка по льготному кредиту теперь зависит от числа детей, а участники рынка прогнозируют снижение выдачи ипотеки на 20–50% и ищут альтернативы Жители Алтайского края уже покупают жилье по обновленным условиям семейной ипотеки, которые Минфин утвердил с 1 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач рассказала, ...
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым