Ставка по льготному кредиту теперь зависит от числа детей, а участники рынка прогнозируют снижение выдачи ипотеки на 20–50% и ищут альтернативы Жители Алтайского края уже покупают жилье по обновленным условиям семейной ипотеки, которые Минфин утвердил с 1 октября.