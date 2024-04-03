Когда такое еще будет: главный синоптик Петербурга Колесов показал уникальную погодную карту региона

Горожанам пообещали гололед и снег Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал про уникальную погоду в регионе, опубликовал карту и предложил ее сохранить со словами «когда такое еще у нас будет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии