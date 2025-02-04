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Военное обозрение

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Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Сталин создаёт основы нового справедливого мира

80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в Крыму открылась конференция стран антигитлеровской коалиции. Сталин, Рузвельт и Черчилль решали вопросы установления послевоенного мирового порядка.

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