Тарифы Трампа ухудшат положение Nissan

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. В случае реализации предвыборных обещаний Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады японский автопроизводитель Nissan может столкнуться с более серьезными проблемами, чем его конкуренты Toyota и Honda.