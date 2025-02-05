Тарифы Трампа ухудшат положение Nissan

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. В случае реализации предвыборных обещаний Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импорт из Мексики и Канады японский автопроизводитель Nissan может столкнуться с более серьезными проблемами, чем его конкуренты Toyota и Honda.
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