Российские военные катера получат обновленный «Нарвал»

Российские военные катера получат обновленные боевые модули «Нарвал» с пулеметами. Специалисты Научно-производственного объединения «Электромашина» завершают работы по вооружению очередного катера, сообщил «Уралвагонзавод» в Telegram.
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