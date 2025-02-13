В Китае заявили, что рады усилению контактов между Россией и США

Китай рад видеть усиление контактов между Россией и США по актуальным международным вопросам. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.