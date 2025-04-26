Вино из Евросоюза стало больше продаваться в России

Евросоюз в феврале неожиданно нарастил продажи вина в Россию, увеличение поставок зафиксировал Евростат.
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