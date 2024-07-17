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Дугин предложил предоставить Хезболле те же системы, что Россия поставила Белоруссии, чтобы улетучить самоуверенность Израиля

Дугин предложил предоставить Хезболле те же системы, что Россия поставила Белоруссии, чтобы улетучить самоуверенность Израиля

Глобальная трансформация старого мира идет полным ходом, и ситуация накаляется всё больше. Государства переходят ранее немыслимые границы в политическом и экономическом плане.

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