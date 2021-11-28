TVcenter.ru

268 подписчиков

“Вы не люди?” – нетрезвый Билан объяснил свое позорное выступление

“Вы не люди?” – нетрезвый Билан объяснил свое позорное выступление

Пьяный Билан в Самаре. Фото almaty.tv Оксана Популярный певец Дима Билан пытается уладить скандал с выступлением в Алмате, где он появился на сцене в непотребном виде, если быть точнее, пьяным в стельку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх