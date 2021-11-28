“Вы не люди?” – нетрезвый Билан объяснил свое позорное выступление

Пьяный Билан в Самаре. Фото almaty.tv Оксана Популярный певец Дима Билан пытается уладить скандал с выступлением в Алмате, где он появился на сцене в непотребном виде, если быть точнее, пьяным в стельку.
Популярные статьи
- Является ли Лидия Федосеева-Шукшина вдовой Василия Шукшина и как она заполучила его фамилию
- «Совсем девочка», – резко помолодевшая вдова Кобзона появилась на публике в облегающем наряде
- Она пережила Ленина, Сталина, Хрущёва, Брежнева, перестройку, прославилась после 60 лет: невероятная судьба Марии Скворцовой