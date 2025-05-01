Дубай шоколады аркасында фисташка чикләвеге запаслары беткән диярлек

Фисташка бәясе бер елда 450 грамм чикләвек өчен 7,65 доллардан 10,3 долларга кадәр арткан. Өстәвенә, әлеге десертка ихтыяҗ арту АКШта (дөньяда әлеге төр чикләвекне тәэмин итүче иң төп ил) фисташка уңышы начар булу белән бер вакытка туры килгән.
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