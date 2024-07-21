Мэр Анапы Швец сообщил, что около 1500 человек остаются без света из-за жары

В Анапе без электроэнергии на фоне жаркой погоды и перегрузок на линиях остаются около 1500 человек. Об этом сообщил мэр курортного города Василий Швец на заседании оперштаба, его слова передает администрация Анапы в Telegram-канале.
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