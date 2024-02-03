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Боррель назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

Боррель назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал критической ситуацию в ближневосточном регионе после ударов, которые нанесли Соединенные Штаты.

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