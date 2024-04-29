Гюнтер Штайнер считает, что Хэмилтон перешел в Ferrari из-за Вассёра Ferrari Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что одной из главных причин перехода Льюиса Хэмилтона в Ferrari стало присутствие в итальянской команде Фредерика Вассёра.