Гюнтер Штайнер считает, что Хэмилтон перешел в Ferrari из-за Вассёра Ferrari Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что одной из главных причин перехода Льюиса Хэмилтона в Ferrari стало присутствие в итальянской команде Фредерика Вассёра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии